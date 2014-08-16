РНБО підтверджує, що в Україні таки знищили частину військової колони з РФ

Рада національної безпеки та оборони України підтверджує знищення більшої частини військової колони з Російської Федерації, та повідомляє, що випадки перетину українсько-російського кордону військовою технікою є традиційним явищем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони Андрій Лисенко.

Лисенко повідомив, що направлення колони військової техніки в Україну з боку Російської Федерації є традиційним явищем.

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«Українськими військовими засобами артилерійського вогню вдалося розбити більшу частину колони військової техніки. Зараз ситуація змінюється, міста оточені та бойовики не можуть отримувати підкріплення, поширюються панічні настрої, та бойовики намагаються відходити в «щілини» на російську сторону», - повідомив Лисенко.

За його словами, останні новини про проходження колони набули розголосу, оскільки до них привернули увагу іноземні журналісти, які на власні очі побачили проходження колони військової техніки в Україну з боку Росії та почали порушувати питання, чому це відбувається.

«Є інформація, що в Ростовській області всіх осіб, що знімають військові колони, буде оголошено шпигунами. Саме завдяки іноземним журналістам вдалося підняти питання про перетин кордону російською технікою», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен підтвердив, що колона бронетехніки з Росії в`їхала на територію України.

Значна частина військової техніки з Росії, яка вночі увійшла на територію України, була знищена українською артилерією, заявив президент України Петро Порошенко у телефонній розмові з прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном.