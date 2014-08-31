Українська авіація завдала ракетно-бомбового удару по позиціях бойовиків на Луганщині

Сьогодні літаки ВПС України нанесли ракетно-бомбовий удар по місцях скупчення живої сили і техніки бойовиків «ЛНР» в районі Молодогвардійська і села Самсонівка Краснодонського району на Луганщині.

Про це під час брифінгу в Києві заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, у відповідь бойовики відкрили вогонь по літаках із зенітно-ракетного комплексу «Панцир», розташованого у районі Суходольська Краснодонського району. Українські літаки, по кожному з яких було здійснено два пуски ракет, успішно вийшли із зони обстрілу.

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За даними РНБО, співробітники підрозділу спеціального призначення УМВС в Одеській області «Шторм» без втрат вийшли з оточення в районі села Георгіївка на південь від Луганська, забезпечивши виведення колони з 62 одиниць техніки, включаючи захоплений БМД та більше 50 автомобілів з мешканцями Георгіївки та Лутугиного, яким погрожували терористи.

Водночас, за підтримки підрозділів Збройних Сил РФ терористи не припиняють спроби захопити населені пункти на Луганському напрямі.

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Як повідомив Лисенко, зокрема, бої відбувалися в околицях населених пунктів Шишкове, Станично-Луганське, Іллірія, Брянка та Красний Луч.