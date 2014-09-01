Порошенко пообіцяв переозброїти армію

Таку заяву зробив президент Петро Порошенко, виступаючи у військовому ліцеї ім. І. Богуна 1 вересня, йдеться в повідомленні прес-служби глави держави. "Сьогодні в Україні підвищується престижність військової служби, а ті, хто служить у збройних силах, по праву повертають собі статус справжньої еліти суспільства. Вперше за час існування сучасної України військові стали об'єктом любові, підтримки і гордості всього народу. Я знаю, що така солідарність додає впевненості та мужності", - сказав Петро Порошенко.

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Він підкреслив, що армію чекає переозброєння, а поява високотехнологічної зброї вимагає не тільки військового таланту, але й високого інтелектуального рівня.

Глава держави констатував, що сьогоднішній День знань країна зустрічає у надзвичайно складний для неї час. "Ситуація ще більше загострилася в останні дні. Проти України почалася пряма, неприхована агресія з боку сусідньої держави. Це докорінно змінює обстановку в зоні бойових дій, ставить нові, більш складні питання перед нашими силовими структурами", - зазначив він.

Президент зазначив, що в даний час військовослужбовці "демонструють високий професіоналізм, патріотизм і, головне, безмежну відданість Україні". "Перед вами гідні приклади служіння Батьківщині, тому що серед учасників АТО - ваші батьки, брати, родичі і друзі", - сказав Петро Порошенко.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять випускників ліцею, які віддали своє життя, захищаючи Україну.

Петро Порошенко також коротко поспілкувався з батьками ліцеїстів, які були присутні на церемонії.