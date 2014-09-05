У Міноборони ще раз закликали ЗМІ не поширювати неперевірені дані

"Сьогодні в зоні проведення АТО задіяно особовий склад усіх 4 бригад, підпорядкованих командуванню Високомобільних десантних військ Збройних Сил України. Вони демонструють високий моральний дух, професіоналізм, самовідданість, готовність до самопожертви", — наголосив начальник відділу по роботі з особовим складом Командування ВДВ Збройних Сил України полковник Станіслав Павлушенко під час брифінгу на тему «Поширення неперевіреної інформації як фактор підриву довіри до Збройних Сил України».

Офіцер ВДВ зазначив, що сьогодні деякими центральними засобами масової інформації було поширене повідомлення стосовно ситуації з 25 окремою повітряно-десантною бригадою.

"Ця інформація не відповідає дійсності! Особовий склад бригади виконує завдання за призначенням в зоні проведення антитерористичної операції. Командир військової частини полковник Юрій Содоль, усі командири підрозділів частини знаходяться в районі виконання завдань разом зі своїми підлеглими. Обстановка в районі виконання завдань є складною, але керованою", — зауважив полковник Станіслав Павлушенко.

Він повідомив, що інформація поширювалася зі слів одного з військовослужбовців, який відмовився висуватися до місця виконання завдань за призначенням і перебуває в базовому таборі. Він зателефонував батькові, і той, не розібравшись, передав інформацію в ЗМІ.

"Особовий склад перебуває на місцях виконання завдань. Є багато прикладів героїзму військовослужбовців, багато хто нагороджений державними нагородами", — зазначив полковник Станіслав Павлушенко та повідомив, що за час проведення АТО 88 військовослужбовців 25 окремої повітряно-десантної бригади нагороджені державними нагородами, ще понад 300 — відзнаками відомчими та Генерального штабу ЗС України.

Своєю чергою радник Міністра оборони України Олександр Данилюк наголосив, що подібні інформаційні закиди мають системний характер і є частиною інформаційно-психологічної кампанії РФ.

"Ми продовжуємо спостерігати кампанію, спрямовану на дискредитацію Міністерства оборони та Збройних Сил України, Високомобільних десантних військ ЗС України. Якщо раніше намагалися посіяти недовіру до керівного складу, то тепер дискредитують окремих конкретних військовослужбовців", — зазначив Олександр Данилюк.

Радник Міністра оборони України звернувся до представників ЗМІ з вимогою не поширювати неперевірені дані та не грати на руку ворогові, не бути генератором чуток, бо на кону стоїть існування нашої держави.

Начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України підполковник Богдан Сеник додав, що слід із розумінням ставитися до роботи і подвигу військовослужбовців Збройних Сил України — учасників антитерористичної операції.

"Ми щиро вдячні всім представникам засобів масової інформації, які професійно і самовіддано, ризикуючи здоров’ям і життям, хоробро виконують свої обов’язки і в зоні АТО, і в якості волонтерів", — наголосив підполковник Богдан Сеник.

Офіцер наголосив, що бувають випадки, коли у гонитві за сенсацією і швидкістю подачі інформації та рейтингом окремі ЗМІ допускають прикрих помилок, що можуть коштувати чийогось життя.

"Військовослужбовці й без того перебувають у надскладних стресових ситуаціях, їм важко пояснити такі приклади дезінформації і перекручування. А всім рано чи пізно доведеться подивитися в очі цих Героїв і дати відповідь за свої слова. Тому слід бути професіоналами і належно оцінювати ту роботу, яку роблять військовослужбовці для збереження нашої країни. Ми повинні розповідати людям правду та повідомляти про безпрецедентний героїзм українських військових. Вони заслуговують на достовірність фактів про них. Зокрема, ми схиляємо голови перед полковником Сенюком Тарасом Михайловичем — Героєм України, який загинув в бою з підступним ворогом, та перед іншими військовослужбовцями", — зазначив підполковник Богдан Сеник.

Офіцер розповів представникам ЗМІ про приклади героїзму українських військових. Зокрема, про випадок, коли збили літак Ан-26, який перевозив вантаж для підрозділів АТО. Один із десантників, підполковник Сергій Мордвінов, який супроводжував цей вантаж, здійснив стрибок з парашутом і потрапив у полон. Сьогодні офіцер вже з нами, у безпеці. Полковник Ковальчук, начальник штабу 80 окремої аеромобільної бригади, коли був заблокований аеродром Луганська, ввів туди десантно-штурмовий загін, отримав поранення, але продовжив виконувати бойове завдання. Полковник Шворак, заступник командира цієї ж бригади, очолив штурмовий загін і керував боєм, він теж отримав поранення. Герой України полковник Михайло Забродський, командир 95 окремої аеромобільної бригади, особовий склад якої, разом з іншими підрозділами героїчно виконують свої завдання вже протягом кількох місяців. Полковник Палас в АТО впевнено командує своїм батальйоном і героїчно виконує завдання — прикладів багато.

"Слід із розумінням ставитися до важкої роботи і подвигу українських військовослужбовців. Наші хлопці — не лише десантники, а й військовослужбовці інших видів та родів військ Збройних Сил України, силових відомств, щодня роблять подвиги. Не тільки ті, хто є кадровими офіцерами чи військовослужбовцями служби за контрактом, а й мобілізовані. Ніхто з них не ховається від ворога, і всі вони знають, що свою Батьківщину треба захищати. Вони не пропускають далі окупантів та терористів, найманців, диверсійні групи далі на територію України. вони є локомотивом Ми повинні пам’ятати про це все життя і робити так, щоб і наші діти пам’ятали", — наголосив підполковник Богдан Сеник.