Укроборонпром завершує розробку двох новітніх ракет «повітря-повітря» і «повітря-земля»

За даними прес-служби, над створенням ракет зосередили зусилля одразу два провідні підприємства держконцерну.

Для ефективного ураження літальних апаратів і крилатих ракет ці ракети мають середній радіус дії, оснащені дводіапазонною інфрачервоною головкою самонаведення і потужним твердопаливним двигуном. Зброю готують для авіатехніки української армії, йдеться у повідомленні.

У прес-службі відзначили, що всі комплектуючі ракети виготовлені в Україні. У рамках програми імпортозаміщення підприємства концерну власними зусиллями виготовили необхідні деталі і обладнання.

Читайте такожУкроборонпром тестує новий військовий комп'ютер-планшет "Карат"Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» було створено у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування і управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічній співпраці. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.