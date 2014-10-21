Виставка пам’яті загиблих бійців неоголошеної війни (фото)

Керівники волонтерської групи - Ярослав Жилкін та Павло Нетьосов, йдеться в повідомленні на сайті Мністерства оборони.

Також відбулося богослужіння в пам’ять вояків, які загинули за єдність України. На підмурках Андріївської церкви було розміщено великі банери з фотографіями та біографіями загиблих бійців, а у стилобаті відкрито виставку пам’яті загиблих бійців, яку підготували працівники Національного військово-історичного музею.

Пошук тіл загиблих здійснювався різними способами. Часто місцеві мешканці самі виходили на зв’язок і зустрічали групу. Іноді тіла загиблих військовослужбовців доводилося шукати на місцях боїв, зазирати у понівечену військову техніку, знімати рештки з гілок високих дерев або стовпів із високовольтним дротом.

Пошуковці ретельно досліджували кожну ділянку: за специфічним запахом завжди можна безпомилково знайти рештки тіла, місце його тимчасового поховання, або сліди на землі, де воно якийсь час лежало. Для більшості учасників цієї гуманітарної місії робота з ексгумації нещодавніх поховань або евакуації тіл, що пролежали на землі якийсь час, були складним моральним та психологічним випробуванням. Керівники групи ретельно стежили за морально-психологічним станом людей, кожний тиждень відбувалась ротація волонтерів.

Всього за період роботи групи було зібрано або ексгумовано рештки майже 150 людей. Це передусім бійці 25 окремої повітряно-десантної, 30, 51, 92 окремих механізованих бригад, 40 батальйону територіальної оборони «Кривбас» збройних сил, добровольці з батальйонів «Донбас», «Дніпро-1» та «Миротворець» МВС. Особисті документи або речі, на яких би були написані прізвища чи імена, виявили лише приблизно у 10-15% загиблих.

Усі тіла були передані уповноваженому офіцеру Військово-цивільного співробітництва збройних сил і нині зберігаються в окремому рефрижераторі - в очікуванні на порівняльний аналіз ДНК загиблих та членів родин, які шукають своїх зниклих безвісти родичів.