Український бізнес може краще закріпитись на ринку Італії

Зокрема, перспективним виглядає ринок Італії: наразі вона для України в Європі на першому місці за показником позитивного сальдо у двосторонній торгівлі. Є можливості наростити український експорт у сфері переробної, легкої промисловості, фармації та ін.

Про це йшлося під час українсько-італійського бізнес-форуму в Римі, організованого УСПП та Конфедерацією італійської промисловості (Конфіндустрія) за участю представників національних урядів, ділових асоціацій, великих компаній-виробників – «Біофарма», «Укрпластик», «Миронівський хлібопродукт», Української зернової асоціації тощо.

Сторони домовилися про системні комунікації та підготовку спільних проектів. Для цього президент УСПП Анатолій Кінах та лідер Конфіндустрії Стефано Пан підписали меморандум про співпрацю. Документ вже невдовзі буде доповнений конкретним планом заходів.

«Для нас це важливо в контексті модернізації української економіки, її адаптації до європейських стандартів. Окрім того, потрібно нарощувати експорт товарів із високою доданою вартістю. В даному випадку є зацікавленість партнерів у сферах енергозбереження та енергоефективності, переробній галузі АПК, інфраструктури, транспортного машинобудування, легпрому та малого підприємництва», – повідомив президент УСПП Анатолій Кінах.

Читайте такожУкраїнський бізнес після скасування заборони перевів іноземним інвесторам $400 мільйонів дивідендів

За його словами, вже є позитивна динаміка торгівлі, яку потрібно розвивати, користуючись зацікавленням партнерів. Нагадаємо, за перше півріччя 2016 року сальдо двосторонньої торгівлі склало 328,8 млн. дол. США на користь нашої держави. Україна експортує переважно чорні метали, добрива, зернові, деревину, продукцію легкої промисловості.

Серед планів – значно розширити двосторонню економічну співпрацю та вивести її на рівень системних зв’язків, закріпити український бізнес на ринку Італії. Сторони, відповідно до меморандуму, сприятимуть організації підприємницьких місій, зустрічей у двохсторонньому форматі, семінарів, круглих столів.

УСПП сподівається, що подібні заходи матимуть максимально практичні результати у вигляді запуску нових проектів між компаніями, підписання контрактів та ін. Союз планує відстежувати ситуацію та всіляко сприяти розвитку стосунків між потенційними партнерами.

Читайте такожМВФ вважає зростання економіки України на 1,5% "помірним оздоровленням"

В свою чергу, італійська сторона висловила готовність допомагати партнерам у розбудові діалогу влади і бізнесу щодо подолання корупції, захисту прав власника та інвестора тощо.

Нагадаємо, УСПП працює в тісному партнерстві із інституціями ЄС через своє представництво в Євросоюзі (Брюссель), спираючись на підтримку найбільшої бізнес-асоціації в Європі Businesseurope, що об’єднує ділові структури майже 40 країн.

Довідково. Загальна конфедерація італійської промисловості, скорочено Конфіндустрія (італ. Confederazione Женераль dell'Industria Italiana) –організація, що захищає інтереси підприємців в сферах промисловості і послуг в Італії. Об'єднує на добровільних засадах близько 150 000 компаній, в числі яких представлені банки, а з 1993 року – також акціонерні товариства, із загальним числом зайнятих понад 5 млн. осіб.