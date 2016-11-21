У Дніпрі відбудеться наймасштабніший форум малого бізнесу

Перший бізнес-форум "Дніпро – місто підприємців" проводиться за підтримки Приватбанку і об'єднає більше 400 молодих підприємців і тих, хто тільки мріє про власну справу. У програмі форуму дискусії бізнесу і представників регіональної влади, надихаючі історії успіху українських підприємців, серед яких засновники "Бізнес Молодість" Євген Василенко та Олександр Компанець, відомі дніпропетровські підприємці.

"Головне завдання форуму – привернути увагу всіх жителів міста до того, що сьогодні підприємництво є найбільш реальним засобом забезпечити власну сім'ю, – каже керівник напрямку "Малий і Середній бізнес" Приватбанку Олександр Ніколенко. – Зі свого боку ми готові допомогти почати або розвинути малий бізнес порадами, консультаціями, інноваційними сервісами і програмами фінансування, які будуть доступними для майбутніх підприємців.

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Саме на форумі для малого бізнесу можна буде дізнатися про нові можливості підтримки малого бізнесу місцевою владою за рахунок компенсації частини відсотків за банківськими кредитами з місцевих бюджетів.Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від фахівців з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, еквайрінгу.

"Сьогодні свою участь у форумі вже підтвердили керівники обласної адміністрації, також ми направили персональне запрошення міру Дніпра Борису Філатову і впевнені, що заходів обов'язково звернутися до підприємців міста зі словами підтримки та програмою розвитку малого бізнесу", - зазначили організатори форуму.

Бізнес форум для малого бізнесу "Дніпро – місто підприємців» відкриється 24 листопада в "Менора Гранд-Хол" (вул. Шолом Алейхема, 4/26). Форум розпочинає роботу о 10:00. Участь у форумі безкоштовна. Реєстрація – на kub.pb.ua/forums.