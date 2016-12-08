У Чернівцях представники місцевої влади заявили про готовність сприяти розвитку малого і середнього бізнесу

Як передає кореспондент УНІАН, на бізнес-форумі, який сьогодні проходив у Мармуровій залі Чернівецького національного університету, міський голова Олексій Каспрук заявив, що органи місцевої влади також повинні сконцентрувати свої зусилля для того, щоб допомогти працювати підприємцям і допомогти створювати нові робочі місця.

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«У нас є більше 25 тисяч підприємців, які займаються підприємницькою діяльністю в місті і більше двох тисяч підприємств малого бізнесу. І дуже важливо для нас, що відбуваються такі заходи, як бізнес-форум «Україна – країна підприємців». Варто зауважити, що без підтримки малого і середнього бізнесу не буде ані податків, ані доріг, не буде шкіл, не буде юридичного обслуговування. Ми із свого боку робимо і будемо робити все максимально можливе для того, щоб підприємці відчували себе у місті комфортно. Ми відкрили у місті Центр надання адміністративних послуг. Сьогодні більше 100 послуг надається у цьому приміщенні. Зараз ми працюємо над запровадженням послуг в електронному вигляді - для того, щоб максимально спростити бюрократичні процедури», - заявив Каспрук.

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Водночас в.о. голови Чернівецької обласної державної адміністрації Ігор Богатирець також підкреслив важливість проведення форуму, зазначивши, що його метою є зосередження уваги на необхідності підтримки малого бізнесу, заохочення розвитку підприємництва, створення нових робочих місць, подолання наслідків скорочення промислового виробництва, відтоку кваліфікованих кадрів з регіону за кордон та популяризація культури підприємництва.

«Хотів би відмітити, що обласна державна адміністрація докладає максимальних зусиль для створення сприятливих умов для розвитку підприємницького середовища на теренах Буковини, налагодження дієвого діалогу між владою та бізнесом, оперативного вирішення проблемних питань, що виникають у процесі їх виробничо-господарської діяльності», - зауважив посадовець.

За його словами, доказом успішної співпраці влади та бізнесу є те, що за результатами оцінки соціально-економічного розвитку за 2015 рік, який проводиться Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Чернівецька область за напрямом розвитку малого та середнього підприємництва посіла друге місце.

«Так, станом на 1 жовтня 2016 року, фактично господарську діяльність в області здійснювали 66,6 тис. суб’єктів, що на 1235 суб’єктів або 1,9% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. За цей же період суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів сплачено 1 558,1 млн грн податків і зборів, що на 471,5 млн грн, або 43,4% більше, ніж за аналогічний період 2015 року», - додав Богатирець та побажав учасникам бізнес-форуму плідної роботи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Чернівцях розпочав роботу бізнес-форум «Україна – країна підприємців», у якому взяли участь близько 200 учасників – представників малого та середнього бізнесу, а також тих, хто бажає зайнятися підприємницькою діяльністю.

Також сьогодні аналогічні форуми відбуваються в Одесі, Харкові та Херсоні.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.