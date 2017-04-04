Офіс ефективного регулювання: некоректні процедури ліцензування коштують бізнесу 900 мільйонів у рік

Мету функціонування 95% регуляторних актів в Україні визначити неможливо, а лише некоректні процедури ліцензування обходяться бізнесу в суму приблизно 900 млн грн на рік.

Про це заявив керівник Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук на круглому столі, присвяченому спрощенню виходу бізнесу на ринки.

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«Український бізнес сьогодні є заручником неефективного регулювання. Ефективність вимірюється за формулою: ступінь досягнення мети поділений на кількість витрачених ресурсів. Однак за результатами нашого аналізу, мету понад 95% регуляторних документів визначити неможливо. Ефективне регулювання – це передумова для розвитку бізнесу, створення робочих місць та економічного зростання», – сказав він.

У свою чергу, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Титарчук, присутній на круглому столі, зазначив, що проведення консультацій з бізнесом у рамках круглих столів і конференцій дасть змогу системно реформувати регуляторне поле.

«Виходячи на ринок, малий і середній бізнес стикається з низкою непотрібних бар'єрів, застарілих правил і зайвих обмежень. У нас немає ілюзій, що це можна просто скасувати. Ми підходимо до проблеми регулювання системно. Публічні консультації у форматі круглих столів та онлайн-консультації на платформі Офісу ефективного регулювання дадуть змогу залучити до виявлення проблем і розробки рішень тих, кому це потрібно в першу чергу, – українських підприємців», – зазначив заступник міністра.

Позицію Титарчука підтримав керівник європейського проекту з розвитку малого та середнього бізнесу FORBIZ Маттіас Хальдер, підкресливши, що регуляторна реформа відповідно до європейської практики має проводитися в тісній співпраці з об'єктами регулювання.

«Європейський досвід показує, що публічний діалог між державою і всіма учасниками процесу є невід'ємною складовою ефективної регуляторної реформи. Конструктивний обмін думками і цілеспрямоване залучення бізнес-спільноти до процесу прийняття рішень – шлях до створення ефективних регуляторних змін», – сказав Хальдер.

Експерти Офісу ефективного регулювання виявили 661 випадок застосування інструментів обмеження доступу на ринки через регулювання, при цьому інструменти такого обмеження містяться в 943 нормативних актах.

У зв'язку з цим Офіс запропонував розробити цілісну методику застосування інструментів обмеження доступу на ринки, яка запобігатиме суб'єктивізму і зловживанням чиновників.

Як повідомляв УНІАН, процес дерегулювання економіки в Україні активно ведеться з 2014 року і передбачає скасування або оновлення регуляторних рішень, що дозволить одночасно зберігати контроль за визначеними видами діяльності і не створювати додаткових бар'єрів для них. У 2015 році В Україні було прийнято за основу концепцію так званої регуляторної гільйотини, яка передбачає пакетне ухвалення важливих регуляторних рішень.

Кабінет міністрів України в рамках процесу дерегулювання 10 березня скасував дію 100 застарілих регуляторних актів, що стосуються різних сфер ведення бізнесу в Україні. Восени минулого року аналогічним чином було пакетно скасовано понад 300 регуляторних актів.