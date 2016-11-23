Кабмін скасував дію понад 360 регуляторних актів для полегшення ведення бізнесу

Кабінет міністрів України в рамках процесу дерегуляції скасував дію 367 регуляторних актів, що стосуються різних сфер ведення бізнесу в Україні. Відповідне рішення було оформлене однією постановою уряду і прийнято одноголосно.

Крім того, голова уряду Володимир Гройсман за пропозицією міністра юстиції України Павла Петренко доручив сформувати міжвідомчу робочу групу, яка повинна проаналізувати можливість скасування додаткового пакету регуляторних актів, прийнятих раніше на рівні міністерств і відомств.

"Даю доручення... Місяць, і ми приймаємо ще один пакет рішень, що руйнують зарегульованість на рівні міністерств", - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що валовий внутрішній продукт створюють підприємці, і тому уряд, з одного боку, повинна не заважати, а з іншого - регулювати ситуацію так, щоб давати можливість підприємцям бути конкурентними. Зараз, за словами Гройсмана, у чиновників безліч регулюючих функцій і вони можуть прийти до будь-якого бізнесмена і звинуватити його в порушенні тієї чи іншої норми.

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"А ці норми інколи були прийняті ще за часів СРСР, - сказав Гройсман. - Але все одно починають нараховувати штрафи, чинити тиск. І це ніяк не впливає на нормальне положення справ в країні".

У свою чергу перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов повідомив, що прийняті урядом рішення стосуються, зокрема, погоджень при будівництві технічних засобів комунікацій - телекомунікаційних вишок і введення їх в експлуатацію, що дозволить залучити в бюджет близько 50 мільйонів гривень від розвитку сфери комунікації. Також, за його словами, скасовано норма про мінімальну вартість послуг нотаріусів, що значно скоротить витрати користувачів нотаріальних послуг, і норма про заборону змішування зерна, що поліпшить логістику для агропідприємств і дасть їм змогу заощадити до 2020 року не менше 10 млрд грн.

Крім того, за словами Нефедова, Кабмін удосконалив норми розрахунку нормативної оцінки земельних ділянок та скоротив термін надання відомостей про таку оцінку до 1 дня.

"Кабмін затвердив оновлені правила розробки нафтових і газових родовищ, деякі з яких не оновлювалися з 1984 року", - повідомив Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, процес дерегуляції економіки в Україні активно ведеться з 2014 року і передбачає скасування чи оновлення регуляторних рішень, що дозволить одночасно зберігати контроль за визначеними видами діяльності і не створювати додаткових бар'єрів для них. У 2015 році в Україні була прийнята за основу концепція так званої регуляторної гільйотини, яка передбачає пакетне ухвалення важливих регуляторних рішень.