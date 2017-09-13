Іноземні інвестори очікують зростання свого бізнесу в Україні – опитування

Представники великих підприємств України, що входять до Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), очікують зростання свого бізнесу наступного року.

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Про це йдеться в опитуванні ключових інвесторів щодо їх персональних очікуваннях, проведеному ЄБА.

"86% опитаних респондентів повідомили, що очікують зростання наступного року. І це хороша новина, тому що ця цифра зростає в останні роки. 56% очікували зростання в 2016 році, 74% - в 2017 році", - зазначила під час презентації опитування виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко.

За її словами, згідно з результатами опитування, 86% респондентів підтвердили, що очікують позитивну динаміку зростання бізнесу, при цьому 34% опитаних керівників прогнозують зростання доходів у гривні на 6-10%.

За словами Дерев'янко, 57% опитаних бізнесменів, як і минулого року, під час планування бюджету на 2018 рік закладають курс валют 27-28 грн/дол.

Крім того, вона повідомила, що 57% респондентів наступного року планують збільшувати штат персоналу, а 9% - скорочувати.

Згідно з опитуванням, бізнес-співтовариство серед пріоритетних завдань для уряду України виділило боротьбу з корупцією і необхідність судової реформи: 29% і 26% відповідно. При тому, що раніше кілька сезонів поспіль абсолютна першість серед негативних факторів завжди отримувала корупція.

Як повідомляв УНІАН, індекс інвестиційної привабливості України в першому півріччі 2017 року за результатами опитування компаній – членів Європейської Бізнес Асоціації досяг максимального значення з 2011 року, становивши 3,15 бала за п'ятибальною шкалою.