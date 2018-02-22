Держгеокадастр затвердив план-графік передачі земель громадам: на Житомирщині землі отримають 45 ОТГ
15:07, 22 лютого 2018Разное
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Загалом, землі отримають 45 об’єднаних територіальних громад Житомирської області.
Держгеокадастр затвердив план-графік передачі земельних ділянок: на Житомирщині землі отримають 45 об’єднаних територіальних громад.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрацією з посиланням на в.о. начальника головного управління Держгеокадастру у Житомирській області Сергія Музиченко.
«План-графік з передачі земель вже затверджений, він актуальний. До 1 грудня 2018 року планується передати орієнтовно 133 тис. гектарів земель сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», – зазначив Музиченко.
Загалом, землі отримають 45 об’єднаних територіальних громад Житомирської області.
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