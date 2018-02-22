Держгеокадастр затвердив план-графік передачі земель громадам: на Житомирщині землі отримають 45 ОТГ

Загалом, землі отримають 45 об’єднаних територіальних громад Житомирської області.

Держгеокадастр затвердив план-графік передачі земельних ділянок: на Житомирщині землі отримають 45 об’єднаних територіальних громад.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрацією з посиланням на в.о. начальника головного управління Держгеокадастру у Житомирській області Сергія Музиченко.

«План-графік з передачі земель вже затверджений, він актуальний. До 1 грудня 2018 року планується передати орієнтовно 133 тис. гектарів земель сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», – зазначив Музиченко.

Загалом, землі отримають 45 об’єднаних територіальних громад Житомирської області.