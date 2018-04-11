Круглий стіл «Автовиробництво в Україні: від розквіту до повного знищення. Термінові кроки для порятунку галузі»

Шановні представники ЗМІ!

Запрошуємо Вас взяти участь у круглому столі під егідою та за сприяння Українського Союзу промисловців та підприємців України (УСПП) та за підтримки Асоціації «Укравтопром» та Федерації роботодавців автомобільної галузі України на тему:

«Автовиробництво в Україні: від розквіту до повного знищення.

Термінові кроки для порятунку галузі»

Під час заходу будуть оприлюднені головні відомості про стан національного автопрому, причини кризи, в якій галузь перебуває останнє десятиліття, найважливіші показники автомобільного ринку в Україні за цей час та факти, які характеризують внесок галузі в економіку України. Мовою цифр і фактів буде показано, що на сьогодні автомобілебудування в Україні практично знищено.

У заході планується участь Президента УСПП Анатолія Кириловича Кінаха, керівництва УСПП, керівників галузевих асоціацій та провідних підприємств-виробників, представників виконавчої влади, депутатів Верховної Ради України та представників науково-експертних установ.

Учасники від автомобільної галузі:

Васадзе Таріел Шакрович – голова ради Асоціації "Укравтопром"

Резнік Михайло Борисович – президент Асоціації "Укравтопром"

Боярин Олег Петрович – голова Федерації роботодавців автомобільної галузі, Голова Наглядової Ради ПрАТ «Єврокар»

Євдокименко Микола Михайлович – голова правління ПрАТ "ЗАЗ"

Дорош Олександр Анатолійович – голова наглядової ради ПАТ "Черкаський автобус"

Бутко Володимир Іванович – президент Корпорації "Еталон"

Черняк Роман Євгенович – генеральний директор ПАТ "АвтоКрАЗ"

Старосуд Віталій Михайлович – голова правління ПАТ АК "Богдан Мотор с

Чепіжко Олена Сергіївна – Керівник напрямку взаємодії з органами держ влади та зовнішніми пантерами Групи Компаній "Єврокар

Бубес Юрій Григорович – президент ПАТ "Концерн-Електрон"

Редзюк Анатолій Михайлович – директор ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

Власюк Володимир Степанович – директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза»

Петренко Сергій Степанович – директор виконавчої дирекції Федерації роботодавців автомобільної галузі

За результатами обговорення та круглого столу буде запропоновано ряд невідкладних кроків для порятунку галузі та офіційну резолюцію круглого столу.

Дата проведення: 11 квітня 2018 року

Початок заходу: 11.00

Місце проведення: вул. Хрещатик, 34, Київ, приміщення УСПП, Конференц зала, 2 поверх

Акредитація за електронною поштою та телефоном: (067) 550 01 90; (093) 838-42-54