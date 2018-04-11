Круглий стіл «Автовиробництво в Україні: від розквіту до повного знищення. Термінові кроки для порятунку галузі»
Шановні представники ЗМІ!
Запрошуємо Вас взяти участь у круглому столі під егідою та за сприяння Українського Союзу промисловців та підприємців України (УСПП) та за підтримки Асоціації «Укравтопром» та Федерації роботодавців автомобільної галузі України на тему:
«Автовиробництво в Україні: від розквіту до повного знищення.
Термінові кроки для порятунку галузі»
Під час заходу будуть оприлюднені головні відомості про стан національного автопрому, причини кризи, в якій галузь перебуває останнє десятиліття, найважливіші показники автомобільного ринку в Україні за цей час та факти, які характеризують внесок галузі в економіку України. Мовою цифр і фактів буде показано, що на сьогодні автомобілебудування в Україні практично знищено.
У заході планується участь Президента УСПП Анатолія Кириловича Кінаха, керівництва УСПП, керівників галузевих асоціацій та провідних підприємств-виробників, представників виконавчої влади, депутатів Верховної Ради України та представників науково-експертних установ.
Учасники від автомобільної галузі:
Васадзе Таріел Шакрович – голова ради Асоціації "Укравтопром"
Резнік Михайло Борисович – президент Асоціації "Укравтопром"
Боярин Олег Петрович – голова Федерації роботодавців автомобільної галузі, Голова Наглядової Ради ПрАТ «Єврокар»
Євдокименко Микола Михайлович – голова правління ПрАТ "ЗАЗ"
Дорош Олександр Анатолійович – голова наглядової ради ПАТ "Черкаський автобус"
Бутко Володимир Іванович – президент Корпорації "Еталон"
Черняк Роман Євгенович – генеральний директор ПАТ "АвтоКрАЗ"
Старосуд Віталій Михайлович – голова правління ПАТ АК "Богдан Моторс
Чепіжко Олена Сергіївна – Керівник напрямку взаємодії з органами держ влади та зовнішніми пантерами Групи Компаній "Єврокар
Бубес Юрій Григорович – президент ПАТ "Концерн-Електрон"
Редзюк Анатолій Михайлович – директор ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
Власюк Володимир Степанович – директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза»
Петренко Сергій Степанович – директор виконавчої дирекції Федерації роботодавців автомобільної галузі
За результатами обговорення та круглого столу буде запропоновано ряд невідкладних кроків для порятунку галузі та офіційну резолюцію круглого столу.
Дата проведення: 11 квітня 2018 року
Початок заходу: 11.00
Місце проведення: вул. Хрещатик, 34, Київ, приміщення УСПП, Конференц зала, 2 поверх
Акредитація за електронною поштою та телефоном: (067) 550 01 90; (093) 838-42-54