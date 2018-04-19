Відкрита зустріч з Головою Конституційного Суду України - Станіславом Шевчуком

19 квітня о 18:30 у приміщенні «CREATIVE QUARTER» (ТЦ «Гулівер») відбудеться відкрита зустріч з новообраним Головою Конституційного Суду України Станіславом Шевчуком, який поділиться своїм життєвим шляхом, розповість про те, що вплинуло на вибір професії та роль освіти у своєму житті. Окрім того, Станіслав Шевчук детально розповість про роботу Конституційного Суду, реформу судової системи, свою діяльність на посаді Голови КСУ, ухвалені ним рішення за місяць та плани на майбутнє.

Ініціатори зустрічі Ліга студентів Асоціації правників України. Партнери зустрічі Institute for Democracy and Development "Polita"

Питання, що підніматимуться на зустрічі:

• Досвід та шлях до обрання Головою Конституційного Суду України;

• Організація роботи Конституційного Суду України;

• Реформа судової системи України;

• Що було зроблено за місяць діяльності на посаді Голови КСУ;

• Перспективи подальшого розвитку КСУ;

У кожного з вас буде можливість задати питання Станіславу Шевчуку. Зустріч пройде в форматі TownHall. В процесі спілкування залу будуть задані питання. Лекція буде регулюватись, той хто підтримуєте зміни та реформи - підійматимуть табличку «Підтримую», тому кому зроуміло чи виникнуть питання - підійматимуть табличку «Питання», той хто Проти або має агрументи - підійматимуть табличку "Проти". Такі активності дають розуміння аудиторії, залучення до обговорення та зорієнтують спікера тему чи заглиблюватись або навпаки пояснити доступніше. Також кожен зможете відразу ставити питання передавши їх модератору або під трансляцією в Facebook, які передадуть спікерові. В останні 20хв спікер відповість на всі питання.

Реєстрацією обов’язкова – https://goo.gl/N8i4WK

Вхід тільки за підтвердженою реєстрацію!

Акредитація ЗМІ: https://goo.gl/forms/8xci9Y0my7HaPyok2

За детальною інформацією за номером: +38 044 22794 20