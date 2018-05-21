І знову прем’єра від UDT. «Спасіння архонту»

І знову прем’єра від UDT (Ukrainian Dance Theater). Вже 30 травня на спокушених театралів чекають дві хореографічні вистави: перша – вже знайомі і улюблені «Variations of life» від засновниці і художньої керівниці театру Анни Герус. Друга - робота молодого, але досвідченого хореографа і перформера Олени Вертегел у стилі пластичного театру на основі міфу гностичних вчень ІІ-ІІІ ст. про Святу Софію та її синів. Музику до спектаклю написала юна композиторка Марта Галаджун з власним поглядом на тему і сучасну музику. Костюми розроблені і створені дизайнером одягу Каріною Гаєвою. В одноактному 30-хвилинному спектаклі задіяні 7 виконавців, відібрані у відкритому кастингу, що танцюватимуть у різностильових техніках. Синтез contemporary і physical, а також поєднання естетики різних підходів: голосові вкраплення, акторська гра, аудіовізуальний ряд та діалог з глядачем - створюють справжнє багаторівневе інтерактивне дійство, покликане донести глибинну ідею спасіння через трансформацію свідомості. Зі слів самої режисерки О. Вертегел, «спасіння можливе лише через світло-любов до спокою-прийняття і аж до повної усвідомленості», - саме за такої послідовності автор будує ідею на сцені і в житті.

Прем’єрний показ балету «Спасіння архонту» та хореографічної вистави «Варіації життя» відбудеться 30 травня о 19:00 на сцені Молодого театру за адресою:

Київський Академічний Молодий Театр, вул. Прорізна, 17

Квитки можна придбати за посиланням чи у касі театру:

https://widget.kontramarka.ua/uk/widget4site1/widget/event/100065004

Для довідки: Наприкінці грудня 2017 р. Ukrainian Dance Theater (UDT) (українська назва -Український Театр Танцю) було офіційно зареєстровано. За півроку новонароджений театр вже втретє за весну виносить на суд глядачів прем’єру. Відкритий до експериментів та пошуку нових засобів вираження, UDT створює якісні і художньо цілісні вистави, запрошуючи молодих хореографів та виконавців, композиторів та дизайнерів. Еволюція танцю та театрального мистецтва отримала творчий майданчик для реалізації найсміливіших та захоплюючих ідей. Засновниця UDT, художній керівник та хореограф Анна Герус.