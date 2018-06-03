«Пробіг під каштанами» 3 червня. Програма заходу для всієї сім’ї
До 26-го «Пробігу під каштанами» залишилися лічені дні. 3 червня, у неділю на Михайлівській площі усіх нас чекає шквал позитивних емоцій та багато активностей від організаторів та партнерів заходу! Ми вирішили привідкрити завісу та розповісти, як буде проходити найбільший спортивно-благодійний захід України.
Програма заходу:
7:30 - 10:20 - Реєстрація
9:00 - «Пробіг в ходунках» - учасники віком від 9 до 14 місяців.
9:45 - «Дитячий Пробіг» - учасники віком до 15 років. Діти до 8 років біжать у супроводі дорослого.
10:00 - Спортивна розминка із тренерами Анітою Луценко та Оленою Ханчановою
10:15 - «Спортивний Пробіг» - забіг на час
10:25 - «Пробіг Мужніх» - для учасників в інвалідних візках
11:00 - «Благодійний Пробіг»
Маршрути:
Маршрут «Благодійного» та «Спортивного» Пробігів - 4,9 км
Старт на Михайлівській площі, далі рух по Володимирському проїзду, вздовж Софійської площі, вул. Володимирській, вул. Богдана Хмельницького, вул. Хрещатик, до Майдану Незалежності, на якому учасники роблять розворот та біжать у зворотньому напрямку до Фінішу.
Маршрут «Дитячого Пробігу» - 550 м
Старт на Михайлівській площі, далі рух по Володимирському проїзду до Софійської площі, розворот через арку і у зворотньому напрямку. Фініш на Михайлівській площі.
Маршрут «Пробігу Мужніх» - 250 м
Старт на Михайлівській площі, далі рух по Володимирському проїзду, фініш в арці перед Софійською площею.
У наметі «Реєстрація» учасники зможуть отримати стартові номери, інформаційні буклети та сувенірні браслети 26-го Пробігу. Поруч в окремому наметі організатори будуть видавати сік до забігів та воду після забігів.
Біля пам'ятника Княгині Ользі розміщені кабінки для перевдягання, а також інформаційна стійка, фотозона з миттєвими фотографіями, а також 3D фотографії від Генерального партнера Пробігу - бренду Rexona.
Програма, маршрути, карта площі будуть розміщені на інформаційній стійці, а також інформацію можна завантажити у зручному додатку для мобільного телефону під назвою «Пробег под каштанами» для Android/iOS.
За попередніми даними, на дистанцію цього року вийде понад 10 тисяч учасників та більше, ніж 200 корпоративних команд. Кошти, зібрані в рамках Пробігу, уже 17-й рік поспіль передаються Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України для закупівлі необхідного обладнання та витратних матеріалів.
У 2018 році Пробіг проходить під гаслом – «Біжу заради маленьких сердець». Усі учасники, що долучаються до заходу, роблять свій вклад у порятунок маленьких пацієнтів із вадами серця.
На території Пробігу функціонуватиме «Дитяче містечко», а також намет із пеленальними столиками, місцями для годування малят, лаунж-зоною з іграшками. Також на Михайлівській площі відбудеться дегустація продукції цікаві активності та незвичні фотозони від партнерів Пробігу.
Більше інформації - на сайті www.probeg.kiev.ua