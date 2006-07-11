Усі жахаються подіями в нашому парламенті. Хтось лінчує Мороза за зрадництво, хтось радіє, що нарешті створилася антиукраїнська коаліція і слинку ковтає в передчутті Великого дерибану, ще хтось закочує істерики щодо розпуску Верховної Ради... А ми, прості громадяни, вже хапаємося за серце... А все тому, що ми тільки вчимося сприймати живий політичний процес, на який Україна, на щастя, таки здатна.

Розмовляла оце з двома російськими журналістами... Чого, запитую, у вас так упереджено ставляться до подій в Україні? Тому що заздримо, щиро сказав представник одного з російських телеканалів. У вас політичне життя вирує, як у Італії чи Японії, а в нас – могила: тиша і покій.

І справді? Чого ми так жахаємося галасові, суперечкам і навіть бійкам у Верховній Раді, коли саме в такому форматі народжуються життєво важливі для країни рішення? Радіти треба, а не обурюватися.

Дехто вже ледве не траур оголосив: ось, мовляв, до влади прийшли комуністи, і Україні кінець. Я не поділяю таких поглядів. За останні два роки Україна пройшла буквально столітню еволюцію, і сьогодні жодні реваншисти не зможуть повернути її до авторитаризму. Народ давно не той. Навіть електорат донецьких не хоче комунізму чи, не дай Боже, “демократії” по-російськи.

Тож не варто впадати у відчай і лаяти Мороза. Треба сприймати реальність такою, якою вона є. І насолоджуватися життям.

Я пишу ці рядки, перебуваючи в Москві. Повірте, тут ситуація набагато гірша. Тут дозволено підтримувати лише одну силу - з відомим ім’ям. А колишні російські прибічники розвитку ринку та демократії справді втратили всяку надію на краще...

Оксана Охрімчук