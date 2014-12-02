Відкриття V сезону дитячого національного конкурсу «Я козацького роду»

6 грудня 2014 р. розпочинається V сезон ДИТЯЧОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ «Я КОЗАЦЬКОГО РОДУ», за темою: «ФОРТЕЦЯ МОЄЇ МРІЇ: намалюй, змоделюй, побудуй з підручних засобів фортецю та відтвори козацький побут у ній» У програмі:

12:00 Зустріч гостей козацькими джурами,

12:10 Акція «Увійди в Козацьку Фортецю» (гості, проходячи через ворота, потрапляють до справжньої козацької фортеці);

12:15 Презентація конкурсу за участі народного художника України Сергія Якутовича, представників Національної спілки архітекторів України, старшини Дитячого табору «Козацька фортеця» та партнерів конкурсу;

12:25 співає заслужений артист України, кобзар Тарас Силенко;

12:30 феєричний виступ з козацькою зброєю від «Арт-шоу «Гопак»;

12:35 Привітальне слово від переможців минулорічних конкурсів.

12:40 Танцювальний подарунок від студії танців дитячого клубу «Козацька Лицарська Школа»;

12:42 Малювання та будівництво макета козацької оглядової вежі та фортеці присутніми дітьми;

12:45 Фотосесія біля справжньої оглядової вежі, гармат, литавр та з козацькою зброєю;

12:45 Частування гостей свята козацьким кулішем та іншою смакотою;

13:10 Святкування Калити - презентаційні виступи вихованців Козацької Лицарської Школи та змагання за кубок “Калити”; козацькі забави, конкурси, ігри; подарунки та море гарного настрою!

Свято відбудеться за адресою: КиївЕкспоПлаза, виставка «МЕДВІН: Рукоділля. Подарунки до Різдва», вул. Салютна, 2Б. Початок о 12:00

Автор та організатор конкурсу: Дитячий табір «Козацька Фортеця» Акредитація журналістів за тел.: +38 (067) 447 16 85, +38 (050) 410-79-32, +38 (044) 332-77-47

e-mail: info@hopak.kiev.ua , www.hopak.kiev.ua, www.fortetsyа.ua