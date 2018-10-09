Вітрильні перегони на Кубок Національного авіаційного університету «Південна варта»

13 – 14 жовтня 2018 року на акваторії Канівського водосховища, поблизу міста Українка відбудеться XХІV Всеукраїнська вітрильна регата «Південна варта», яку щорічно проводить яхт-клуб «Південний» Національного авіаційного університету та відзначає 85-річний ювілей університету.

Перегони проходять у два етапи. В перший день змагань вітрильники мають подолати дистанцію довжиною в 25 морських миль (приблизно 50 км), яка простягається від м. Українка, йде вздовж берегів селищ Трипілля, Халеп’я та Витачів до поворотного знаку біля села Кийлов і завершується фінішем поблизу яхт-клубу «Південний». По завершенню першого дня організатори змагань традиційно пригощають всіх учасників та гостей регати фірмовою юшкою.

На ранок другого перегонового дня вітрильники виходять на страт 8-мильної дистанції, що утворює трикутник навколо островів поблизу м. Українка. В цей же день відбувається урочисте нагородження переможців та призерів змагань.

Розклад перегонів:

13 жовтня 2018 р. Субота (перший перегоновий день)

11:30 Урочисте відкриття регати, збори капітанів, брифінг

12:30 Старт перших перегонів.

14 жовтня 2018 р. Неділя (другий перегоновий день)

09:00 Старт других перегонів.

13:00 - 14:00 Урочисте закриття та нагородження переможців змагань “ПІВДЕННА ВАРТА - 2018”.

У перегонах планують взяти участь близько 60 екіпажів ( у минулому 2017 році прийняло участь 43 екіпажів та 150 учасників), представники яхт-клубів столиці, міст Вишгорода, Славутича, Переяслав-Хмельницького та Українки, а також Черкаської, Полтавської та Кіровоградської областей. Деякі з них очолюють спортсмени які відомі в Україні та поза її межами, це призери та переможці світових, європейських та олімпійських вітрильних перегонів, учасники міжнародних вітрильних регат.

Національний авіаційний університет презентуватимуть яхти «Фокус», «Оса», «Полонез», «Еос» та «Ост», команди яких переважно складаються із викладачів, студентів та випускників університету.

Перегоновий комітет регати після реєстрації учасників проводить розподілення вітрильників на 9 залікових груп, в яких екіпажі будуть виборювати призові місця та головний приз – Кубок Національного авіаційного університету.

«Південний» - практично єдиний «вузівський» яхт-клуб в Україні, який займається спортивною підготовкою студентської молоді на вітрильниках, організацією та проведенням вітрильних перегонів. Вперше регата була проведена у 1994 році як клубна, а у 1996 році назва регати “Південна варта” офіційно внесена до календаря змагань з вітрильного спорту серед крейсерських яхт, і стала як завершальна в офіційному календарі крейсерських вітрильних перегонів у столиці.

Контакти:

Григорій Голембієвський +38 (067) 447-36-83 e-mail: golembievsky.g@gmail.com

Євген Плахотнюк +38(097)-0215563 e-mail: iesp@i.ua

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