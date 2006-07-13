Мер Луцька потрапив у жахливу автокатастрофу: четверо загиблих

У Рівненській області внаслідок ДТП загинуло четверо осіб. Мер Луцька Богдан ШИБА потрапив до лікарні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі Державтоінспекції УМВС України по Рівненській області, 12 липня близько 22.30, за попередньою версією, автомобіль, у якому їхали четверо хлопців, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем “Опель-Омега”. За кермом другого автомобіля перебував 44-річний Б.ШИБА. Внаслідок аварії водій і пасажири першого автомобіля загинули на місці пригоди.

Б.ШИБУ було доставлено у центральну районну лікарню у селищі Клевань. У нього виявлено закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, політравми і численні переломи кісток. Після надання першої медичної допомоги, його доставлено автомобілем швидкої допомоги для лікування у Луцьк.

Працівники ДАІ з’ясовують обставини трагедії.