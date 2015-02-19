20 лютого 2015 року о 10-00 в ІА «Укрінформ» відбудеться прес-конференція на тему : «Майдан: Революція гідності»: фотолітопис увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» (Зала 1).

Учасники: Степан Кубів – народний депутат України, Представник Президента України у Верховній Раді України, комендант штабу Національного спротиву, Богдан Дубас – комендант Майдану, Євген Нищук – «Голос Майдану», Тарас Мацюк – командир «Чорної сотні», Тамара Швець – Голова ГО «Комітет родин Небесної сотні та активістів Майдану, Олег Наливайко – Голова Держкомтелерадіо України, Олександр Харченко – Генеральний директор «Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ», Ігор Жданов – Міністр молоді і спорту України.

Фотолітопис зафіксував події Революції гідності, що відбулися на центральній площі Києва - Майдані Незалежності та прилеглих вулицях у листопаді 2013 року – лютому 2014 року в Україні, з метою показати усьому світу героічну боротьбу українського народу за свою свободу, гідність та незалежність.

Фотолітопис складається з трьох частин, які відображають: початок Революції гідності, події під час боротьби на Майдані та увічнення пам’яті Героів Небесної Сотні.

Інформаційна підтримка надана Державним комітетом телебачення і радіомовлення України; Українським національним інформаційним агентством «Укрінформ»; Українським незалежним інформаційним агентством новин (УНІАН).

Місто проведення : м.Київ , Вул.Богдана Хмельницького, 8/16 (м.Театральна) , УКРІНФОРМ , зала 1.