Текіла потрапила під захист ЮНЕСКО

Мексиканські плантації блакитної агави, сировини для виробництва текіли, включені ЮНЕСКО до переліку об`єктів світової спадщини і підлягають охороні. Під захист потрапили не тільки поля, де вирощують агаву, а й місцеві заводи з виробництва популярного алкогольного напою.

На думку експертів ЮНЕСКО, територія між підніжжям вулкана Текіла та долиною річки Ріо Гранде є унікальним історичним ландшафтом, в якому збереглися зразки доіспанської та колоніальної архітектури, а також старовинні кустарні виробництва напоїв з агави.

Крім мексиканських плантацій до переліку світової спадщини включено ще 19 об`єктів. Серед них залишене місто Сьюелл, збудоване поряд з найбільшою в світі мідною копальнею Ель Теньєнте (Чилі), палаци Роллі в Генуї, район Бехистуна в Ірані, де знаходиться один з найбільших клинописних написів, Зал сторіччя в польському Вроцлаві, збудований архітектором Максом Бергом, Біскайський міст в іспанському Більбао.

Особливу увагу ЮНЕСКО приділила Африці. Одразу п`ять природно-культурних об`єктів увійшли до переліку світової спадщини: ефіопське місто Харар, кам`яні круги Сенегамбії, райони наскального живопису Чонгоні (Малаві) і Кондоа (Танзанія), район Ааправасі Гат у столиці Маврикію Порт-Луї.

Лента.ру