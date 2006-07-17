Якщо соціалісти слабка ланка, то чому б не використати її на свою користь?

Ситуація, що склалася в парламенті, для Президента справді складна. Група “239” вернулася з історичного небуття (пам’ятаєте початок 90-их, коли у Верховній Раді виник прокомуністичний прообраз нинішньої більшості, який тодішні демократи прозвали групою “239”?).

Слабкою ланкою виявилися соціалісти, завдяки яким виникла серйозна загроза реваншу Віктора Януковича.

Проте, на мою думку, усе не так страшно, як уявляють собі на Банковій.

Оскільки соціалісти – слабка ланка, то хіба її не можна використати на свою користь? Усього на всього потрібно підкупити 14 – 15 депутатів, аби вони захворіли, запізнилися чи просто відмовилися голосувати за кандидатуру Януковича на посаду прем’єр-міністра. Для виборця пояснення знайти буде нескладно: одна справа віддати голос за Мороза-спікера, зовсім інша – за Януковича-прем’єра. Такий вчинок ще зробить із них героїв.

Якщо викинути по 2 – 3 мільйони на особу, то хіба це ціна питання? Там узяли, тут узяли, а проголосували “по совісті”.

Якщо фінансисти “Нашої України” не можуть “порішати” такі прості питання, то гріш їм ціна. Хай ідуть на курси підвищення кваліфікації до Клюєва.

Сергій Береза, м. Вінниця