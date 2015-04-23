Круглий стіл: Українська розслідувальна журналістика: гучні справи, особистий досвід
Круглий стіл на тему: Українська розслідувальна журналістика: гучні справи, особистий досвід
24 квітня 2015 року. 12.00
Редакція газети «День» (просп. Перемоги, 121-д)
План:
1. Стан української школи журналістських розслідувань.
2. «Справа Гонгадзе» як тест для вітчизняних мас-медіа.
3. Який ККД від журналістських розслідувань?
4. Яких політиків виховала українська журналістика?
Учасники:
1. Федір СИДОРУК, шеф-редактор «Слідство.info» на «Першому»;
2. Леонід ФРОСЕВИЧ, перший заступник головного редактора газети «Час Київщини», журналіст-розслідувальник;
3. Денис БІГУС, ведучий програми «Наші гроші» на ЗІК;
4. Максим СУХЕНКО, шеф-редактор програми «Гроші» на «1+1»
5. Денис КАЗАНСЬКИЙ, оглядач журналу «Український тиждень»
6. Максим САВЧУК, журналіст проекту «Радіо Свобода» та Першого Національного каналу «Схеми».
Журналісти «Дня»:
1. Вадим Лубчак, редактор відділу ЗМІ;
2. Анна Свентах, кореспондент відділу ЗМІ;
3. Іван Капсамун, редактор відділу політики;
4. Валентин Торба, кореспондент відділу політики;
Акредитація обов’язкова. Кількість місць для розміщення журналістів обмежена.
За запитом зацікавлені ЗМІ зможуть отримати від редакції газети «День» матеріали та фото після заходу. Тел.: (044)-303 96 71, моб.: 097 985 04 34