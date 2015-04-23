Круглий стіл: Українська розслідувальна журналістика: гучні справи, особистий досвід

Круглий стіл на тему: Українська розслідувальна журналістика: гучні справи, особистий досвід 24 квітня 2015 року. 12.00 Редакція газети «День» (просп. Перемоги, 121-д) План: 1. Стан української школи журналістських розслідувань. 2. «Справа Гонгадзе» як тест для вітчизняних мас-медіа. 3. Який ККД від журналістських розслідувань? 4. Яких політиків виховала українська журналістика? Учасники: 1. Федір СИДОРУК, шеф-редактор «Слідство.info» на «Першому»; 2. Леонід ФРОСЕВИЧ, перший заступник головного редактора газети «Час Київщини», журналіст-розслідувальник; 3. Денис БІГУС, ведучий програми «Наші гроші» на ЗІК; 4. Максим СУХЕНКО, шеф-редактор програми «Гроші» на «1+1» 5. Денис КАЗАНСЬКИЙ, оглядач журналу «Український тиждень» 6. Максим САВЧУК, журналіст проекту «Радіо Свобода» та Першого Національного каналу «Схеми». Журналісти «Дня»: 1. Вадим Лубчак, редактор відділу ЗМІ; 2. Анна Свентах, кореспондент відділу ЗМІ; 3. Іван Капсамун, редактор відділу політики; 4. Валентин Торба, кореспондент відділу політики; Акредитація обов’язкова. Кількість місць для розміщення журналістів обмежена. За запитом зацікавлені ЗМІ зможуть отримати від редакції газети «День» матеріали та фото після заходу. Тел.: (044)-303 96 71, моб.: 097 985 04 34

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