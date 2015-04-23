Круглий стіл: Українська розслідувальна журналістика: гучні справи, особистий досвід

18:46, 23 квітня 2015
Разное
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Круглий стіл на тему: Українська розслідувальна журналістика: гучні справи, особистий досвід

24 квітня 2015 року. 12.00

Редакція газети «День» (просп. Перемоги, 121-д)

План:

1. Стан української школи журналістських розслідувань.

2. «Справа Гонгадзе» як тест для вітчизняних мас-медіа.

3. Який ККД від журналістських розслідувань?

4. Яких політиків виховала українська журналістика?

Учасники:

1. Федір СИДОРУК, шеф-редактор «Слідство.info» на «Першому»;

2. Леонід ФРОСЕВИЧ, перший заступник головного редактора газети «Час Київщини», журналіст-розслідувальник;

3. Денис БІГУС, ведучий програми «Наші гроші» на ЗІК;

4. Максим СУХЕНКО, шеф-редактор програми «Гроші» на «1+1»

5. Денис КАЗАНСЬКИЙ, оглядач журналу «Український тиждень»

6. Максим САВЧУК, журналіст проекту «Радіо Свобода» та Першого Національного каналу «Схеми».

Журналісти «Дня»:

1. Вадим Лубчак, редактор відділу ЗМІ;

2. Анна Свентах, кореспондент відділу ЗМІ;

3. Іван Капсамун, редактор відділу політики;

4. Валентин Торба, кореспондент відділу політики;

Акредитація обов’язкова. Кількість місць для розміщення журналістів обмежена.

За запитом зацікавлені ЗМІ зможуть отримати від редакції газети «День» матеріали та фото після заходу.  Тел.: (044)-303 96 71, моб.: 097 985 04 34

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