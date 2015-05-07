Громадські організації відвідали 169 Навчальний центр сухопутних військ ЗС України «ДЕСНА»

Напередодні 70 річчя з Дня Перемоги у Другій Світовій Війні, представники УП «Зелена планета», ГО «Рада з екологічної безпеки», ГО «Всеукраїнського союзу громадських об'єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів», відомі політичні і громадські діячі, волонтери та представники культури, відвідали 169 Навчальний центр сухопутних військ ЗС України «ДЕСНА», аби привітати ветеранів, військовослужбовців та їх сім ї з наступаючим святом.

«9 Травня - священна дата! У нас єдина скорбота, єдина пам'ять і єдиний обов'язок перед прийдешніми поколіннями. І ми зобов'язані передати нащадкам цей дух нашої історичної спорідненості, загальних помислів і загальних надій» - звернувся до присутніх Валерій Цибух, Надзвичайний та Повноважний Посол, секретар ГО «Рада з екологічної безпеки» та УП «Зелена планета».

Протягом багатьох віків всі народи світу розуміли, що одержання перемоги залежить не лише від професійності та відданості військових, а й від тилу, від патріотичної активності суспільства, від його бойового настрою та сили молитви кожної матері, та всіх небайдужих кожного дня.

«Сила духу загартовується молитвами. Ми всі разом, хто у храмах, хто в дома, хто на війні зажди звертаємося до Всевишнього за допомогою і відчуваємо що дійсно молитва творить чудо: сила молитви гасить силу вогню, приборкує лють лева, припиняє війну, розриває пута смерті, виганяє хвороби. Молитва за все, що відбувається у нашій країні, має дуже велику силу. Знаємо, що Всевишній все створив і всім управляє, тому звертаємось до нього у своїх думках», - наголосив отець Олександр, Української Православної Церкви, після чого запропонував всім разом помолитися Пресвятій Богородиці про мир, сьогодення та майбутнє України.

«Ми ніколи не ділили Перемогу на свою і чужу. Ми завжди будемо пам'ятати допомогу союзників - держав антигітлерівської коаліції, німецьких та італійських антифашистів. Сьогодні ми повинні віддати данину мужності всім європейцям, які разом з нами чинили опір нацизму. Але ми також назавжди запам’ятаємо та передамо наступним поколінням, що за роки війни Україна втратила більш ніж 8 мільйонів синів та доньок, які вибороли для нас з вами мирне сьогодення», - зазначив Віктор Палій, Голова ГО «Всеукраїнського союзу громадських об'єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів».

«Історія вчить: держави і народи зобов'язані робити все, щоб патріотизм та героїзм нащадків виховувались з малечку. Адже трагічні уроки війни попереджають: бездуховність та безкарність насильства, байдужість і слабкодухість - неминуче ведуть до страшних трагедій світового масштабу. І тому, перед обличчям реально існуючих сьогодні загроз тероризму, ми повинні об’єднуватися та згуртовуватися, аби залишатися вірними пам'яті наших батьків. Вся громадськість та свідомі громадяни України зобов'язані берегти та боронити мир, заснований на безпеці і справедливості, заради того, щоб у нас та наших дітей було безпечне завтра», - наголошує Сергій Орєхов, Голова ГО «Рада з екологічної безпеки» та УП «Зелена планета».

Також присутніх привітав колектив оркестру ГУ МВС України у м. Києві піснями воєнних часів, які підтримували бойових дух військових, протягом усіх важких часів випробувань. А представники жіночого об’єднання та діти побажали всім миру та незламності військового духу.