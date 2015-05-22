Напередодні 10-річчя в Одеському дельфінарії «Немо» народилося дельфінятко

Це 19-ий за рахунком малюк, що з'явився за весь час роботи мережі дельфінаріїв «Немо».

Пологи пройшли добре під керівництвом кращих фахівців з утримання та виховання морських ссавців. Мама Пенелопа, яка, до речі, теж народилася в «Немо», справила на світ первістка досить швидко і впоралася з пологами дуже добре. Це вже другий випадок народження дельфіна у другому поколінні в «Немо».

Вся зграя, серед якої кілька матусь, які вже народжували помітно хвилювалася за породіллю і була готова в будь-який момент інстинктивно допомогти в родовому процесі. Цікаво, що серед дельфінів є поняття «повитух». Саме тому Пенелопу нещодавно помістили в основний басейн з великою кількістю досвідчених мам. Папа Гулівер незабаром зустрінеться з малюком і буде активно брати участь у навчанні малюка.

Малюк сам сплив на поверхню, щоб зробити свій перший вдих. Перший час матуся активно його підтримувала під час плавання – у новонароджених поки ще м'які плавники і їм потрібна підтримка при пересуванні. В даний час дельфінятко і мама почувають себе відмінно. Малюк абсолютно здоровий, повний сил і енергії. Мати новонародженого ні на секунду не залишає своє чадо, годує його молоком, вчить триматися на воді, пірнати і спливати. Годування у дельфінів дуже цікавий ритуал: крихітка тикається носиком в мамине черевце, і молоко вивільняється, крісталлізуясь у воді дрібні частинки, які малюк поглинає. Сама молода мама переведена на спеціальний режим харчування.

А ось ім'я дитині ще не придумали, оскільки стать можна буде визначити тільки через місяць.

Варто відзначити, що це вже 19-ий дельфінятко, народжений в мережі дельфінаріїв «Немо». Вже через тиждень своє дворіччя тут відзначає Томі, а кілька тижнів тому - маля Ассоль. Так що народження дельфінів в мережі «Немо» це вже традиція, яка підтверджує, що для вихованців тут створені найсприятливіші умови.