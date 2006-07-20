Якщо Регіони у владі, то що залишається Росії?

Росія активно підтримувала Партію регіонів, сподіваючись, що ця потужна сила залишатиметься в опозиції і слугуватиме фактором дестабілізації влади в Україні. Сам по собі чинник абсолютно ірраціональний (навіщо, здавалося б, росіянам дестабілізація в Україні?), але цілком вписується в політику Кремля останніх років. Мабуть, бажання моральної сатисфакції, реваншу в Москві сильніше за якісь економічні розрахунки та думки про перспективи.

Тепер, коли “Регіони” майже при владі, причин підтримувати їх у росіян фактично немає. Власне, самим “регіоналам” така підтримка вже не потрібна. Але Москві, скоріш за все, й далі захочеться плекати або створювати нові джерела розхитування країни.

Як поводитиметься Росія далі?

Насамперед, вона може всіляко підкреслювати свою лояльність до майбутнього уряду (якщо це буде уряд Януковича) й демонструвати прохолоду в ставленні до Президента України. Хоча самим “Регіонам” це аж ніяк не потрібно, і вони, очевидно, намагатимуться уникати такої подвійності (не відразу, звичайно).

Через своїх агентів та групи впливу Росія домагатиметься від Януковича публічних дій та висловлювань у мовному та антинатовському напрямках. Янукович, за логікою, мав би відразу забути про ці питання й дати команду заморозити їх у підконтрольних “Регіонам” місцевих Радах.

Кремль і далі підбурюватиме до протистояння парламенту з президентською гілкою влади. Регулярно мають звучати заклики до дострокових президентських виборів, імпічменту тощо. Ось тут невідомо, чи захочуть “донецькі” намагатися остаточно здобути владу в Україні. Скоріш за все ні, і їм доведеться й у цьому питання м’яко послати Росію, адже абсолютна влада може ускладнити відносини з цивілізованим світом. Слабкий і поступливий Президент їм вигідніший.

Росія не зможе відмовитися від шантажу газовою трубою, і знову спливуть питання передачі газотранспортної системи в управління РФ та інші газові проблеми (щодо “несанкціонованого відбору”, боргів і таке ін.), що самі по собі є сильним конфліктогенним чинником для українського суспільства.

Врешті-решт, Москва, напевне, розчарується в януковичах як потужній руйнівній силі й зробить ставку на інший фактор дестабілізації влади – Юлію Тимошенко.

Оксана Охрімчук, м. Київ