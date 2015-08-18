Презентація проекту "Миротворення в Україні: роль жінок"

Спілка жінок України запрошує Вас на презентацію проекту “Миротворення в Україні: жіноче обличчя миру”, яка відбудеться 18-го серпня з 10:00 до 12:30 у Києві в Українському домі за адресою м. Київ, вул. Хрещатик 2.

Цей проект представляє собою серію семінарів, які відбудуться за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Організатором є Всеукраїнська громадська організація Спілка жінок України. Семінари проходитимуть з серпня 2015-го по березень 2016-го у 16 областях України.

Цілі семінарів:

Підвищення та зміцнення ролі жінок у царині миротворення в Україні;

Використання потенціалу жінок як об’єднавчого чинника для українського суспільства;

Відкриття нових можливостей для миротворчого діалогу та примирення в українському суспільстві.

Одним із найбільш руйнівних наслідків нинішнього конфлікту є те, що він роз’єднав громади та сім’ї по усій Україні. Взаєморозуміння — це єдина можливість подолати ворожнечу та недовіру між різними елементами українського суспільства. Жінки здатні допомогти досягнути цієї мети. У процесах примирення вони відіграють важливу, але почасти не оцінену належним чином роль.

Мета цієї серії семінарів—започаткувати діалог між жінками з різних регіонів країни та створити майданчик, де вони зможуть висловити свої побоювання, обмінятися баченням перспектив та предметно обговорити наболілі проблеми.

Напрямки роботи семінарів:

Роль жінок у розв’язанні конфлікту в Україні та примиренні людей з різних регіонів, особливо тих, хто має протилежні погляди, бачення та досвід щодо нинішньої політичної ситуації в Україні.

Співпраця між представниками влади та громадськими організаціями як спосіб сприяння миротворчим процесам в Україні.

Діалог як основний спосіб примирення та відновлення довіри між різними групами суспільства.

Дослідження можливостей та перепон в процесі консолідації українського суспільства, зокрема дискусія про спільні цінності, цілі, символи та звичаї.

Підтвердити свою участь у презентації програми можна за адресою info@sju.org.ua

Контактна особа: Світлана Демчак, +380667841457, + 380 097 2827698