Презентація проекту "Миротворення в Україні: роль жінок"
Спілка жінок України запрошує Вас на презентацію проекту “Миротворення в Україні: жіноче обличчя миру”, яка відбудеться 18-го серпня з 10:00 до 12:30 у Києві в Українському домі за адресою м. Київ, вул. Хрещатик 2.
Цей проект представляє собою серію семінарів, які відбудуться за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Організатором є Всеукраїнська громадська організація Спілка жінок України. Семінари проходитимуть з серпня 2015-го по березень 2016-го у 16 областях України.
Цілі семінарів:
Підвищення та зміцнення ролі жінок у царині миротворення в Україні;
Використання потенціалу жінок як об’єднавчого чинника для українського суспільства;
Відкриття нових можливостей для миротворчого діалогу та примирення в українському суспільстві.
Одним із найбільш руйнівних наслідків нинішнього конфлікту є те, що він роз’єднав громади та сім’ї по усій Україні. Взаєморозуміння — це єдина можливість подолати ворожнечу та недовіру між різними елементами українського суспільства. Жінки здатні допомогти досягнути цієї мети. У процесах примирення вони відіграють важливу, але почасти не оцінену належним чином роль.
Мета цієї серії семінарів—започаткувати діалог між жінками з різних регіонів країни та створити майданчик, де вони зможуть висловити свої побоювання, обмінятися баченням перспектив та предметно обговорити наболілі проблеми.
Напрямки роботи семінарів:
Роль жінок у розв’язанні конфлікту в Україні та примиренні людей з різних регіонів, особливо тих, хто має протилежні погляди, бачення та досвід щодо нинішньої політичної ситуації в Україні.
Співпраця між представниками влади та громадськими організаціями як спосіб сприяння миротворчим процесам в Україні.
Діалог як основний спосіб примирення та відновлення довіри між різними групами суспільства.
Дослідження можливостей та перепон в процесі консолідації українського суспільства, зокрема дискусія про спільні цінності, цілі, символи та звичаї.
Підтвердити свою участь у презентації програми можна за адресою info@sju.org.ua
Контактна особа: Світлана Демчак, +380667841457, + 380 097 2827698