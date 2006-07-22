У лобовому зіткненні машин загинуло три особи
09:55, 22 липня 2006Разное
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Зіткнулися "ВАЗ-2109" та "Опель-Кадет"
Вчора о 22.15 між селами Дударків і Сеньківка Бориспільського району Київської області на 10-му км автошляху “Київ-Харків” сталося лобове зіткнення автомобілів "ВАЗ-2109" та "Опель-Кадет".
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи і ще 2 особи постраждало. Їх з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до Бориспільської центральної районної лікарні.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Київській області.
Всього за добу на території України зареєстровано 136 ДТП, у яких загинуло 12 осіб та 164 - травмовано.
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