У лобовому зіткненні машин загинуло три особи

Вчора о 22.15 між селами Дударків і Сеньківка Бориспільського району Київської області на 10-му км автошляху “Київ-Харків” сталося лобове зіткнення автомобілів "ВАЗ-2109" та "Опель-Кадет".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи і ще 2 особи постраждало. Їх з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до Бориспільської центральної районної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Київській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 136 ДТП, у яких загинуло 12 осіб та 164 - травмовано.