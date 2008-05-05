Вантажний потяг протаранив Daеwoо: загинуло 4 людей
09:09, 05 травня 2008Разное
1286 0
Причина ДТП встановлюється
Сьогодні о 1-й годині ночі у місті Білецьке Добропільського району Донецької області на залізничному переїзді легковий автомобіль "Daеwoо" зіткнувся з вантажним потягом.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 4 особи. Причина ДТП встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.
Всього за добу на території України зареєстровано 140 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 24 особи та 194 - травмовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter