Вантажний потяг протаранив Daеwoо: загинуло 4 людей

Сьогодні о 1-й годині ночі у місті Білецьке Добропільського району Донецької області на залізничному переїзді легковий автомобіль "Daеwoо" зіткнувся з вантажним потягом.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 4 особи. Причина ДТП встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.

Всього за добу на території України зареєстровано 140 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 24 особи та 194 - травмовано.