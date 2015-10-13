13 жовтня об 11.00 в конференц-залі готелю Воздвиженський (місто Київ, вулиця Воздвиженська, 60а) відбудеться круглий стіл на тему: «Майбутнє Києва».

Учасники: Володимир Нікітін – професор, науковий керівник інституту архітектури, урбаністики та регіоналістики Національної спілки архітекторів України; Володимир Нудельман – містобудівник, професор Київського національного університету будівництва і архітектури; Костянтин Колесников – співзасновник Urban Fest; Вікторія Підгорна – лідер проекту «Смарт Сіті»; Арсеній Фінберг – засновник проекту «Цікавий Київ»; Геннадій Корбан – голова політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП», кандидат на посаду Київського міського голови; Юрій Чудновський – директор інституту архітектури, урбаністики та регіоналістики Національної спілки архітекторів України (модератор).

Ключові питання «круглого столу»

• Чи можна здійснювати ефективне управління містом без бачення його майбутнього?

• Що є ресурсом майбутнього Києва?

• Які проблеми мають бути вирішені в Києві в першу чергу?

• Чи існують ініціативи щодо розвитку міста і вирішення міських проблем?

• Яке бачення майбутнього Києва?

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