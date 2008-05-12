Німець в машині почувається в безпеці (опитування)

З усіх засобів пересування в найбільшій безпеці німці відчувають себе в легковиках. Про це заявили 42% учасників репрезентативного опитування. На другому місці опинився залізничний транспорт (24%), на третьому - літаки, які найбезпечнішим засобом пересування вважають 16%. Решта учасників опиту не змогла визначитися, передає Deutsche Welle.

Водночас, залізничний транспорт в Германії з погляду безпеки в 42 рази перевершує автомобільний (легкові машини). Про це свідчить звіт Спілки пасажирів залізниць, складеного на основі аналізу даних Федерального статистичного відомства. Крім того, згідно із статистикою смертельних випадків, залізниця вдвічі безпечніша за автобусні перевезення.