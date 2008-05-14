Ватикан припускає, що Бог створив інопланетян

Ватикан не виключає можливості одночасної віри в Бога і прибульців з інших планет, заявив в інтерв`ю офіційному католицькому виданню Osservatore romano директор Ватиканської астрономічної обсерваторії отець Жозе Габріел Фунес (Josе Gabriel Funes).

"Можна вірити в Бога і прибульців. Можна визнавати існування інших світів, навіть розвиненіших, ніж наш, при цьому не ставлячи під сумнів віру в створення, втілення і Спасіння", - цитує його РІА "Новости".

Фунес пояснив, що так само, як на Землі є безліч видів живих істот, так само можуть існувати й інші живі істоти, створені Богом, на інших планетах.

"Це не суперечить нашій вірі", - зазначив він.

"Якщо ми вважаємо земних істот "братами" і "сестрами", то чому ми не можемо говорити також про "брата-прибульця"? Він все одно був би частиною Божественного творіння", - сказав головний астроном Ватикану.

Щодо проблеми порятунку душі в інших світах, Фунес зауважив, що, можливо, вони не потребують його, оскільки залишилися у цілковитій згоді з Творцем.