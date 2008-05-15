ДТП біля Обухова: постраждало семеро людей

Поблизу м. Обухів Київської області на автошляху Київ-Знам`янка водій легкового автомобіля "Мазда-323", виїжджаючи на головну дорогу, допустив зіткнення з маршрутним таксі "Мерседес-Спринтер".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало семеро осіб, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Київській області.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 117 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 12 осіб та 160 - травмовано.