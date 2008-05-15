ДТП біля Обухова: постраждало семеро людей
08:47, 15 травня 2008Разное
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Мазда врізалася у маршрутку
Поблизу м. Обухів Київської області на автошляху Київ-Знам`янка водій легкового автомобіля "Мазда-323", виїжджаючи на головну дорогу, допустив зіткнення з маршрутним таксі "Мерседес-Спринтер".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало семеро осіб, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарні.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Київській області.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Всього за добу на території країни зареєстровано 117 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 12 осіб та 160 - травмовано.
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