ВАЗ врізався в маршрутку: загинуло четверо людей

15 травня поблизу м. Харцизьк Донецької області на автошляху Донецьк - Луганськ водій легкового автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з маршрутним мікроавтобусом "Mercedes", який перевозив 8 пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 4 особи та 4 особи з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до міської лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.