У Краматорську стався вибух у 9-поверховому будинку

У Краматорську Донецької області в результаті вибуху в 9-поверховому будинку важко постраждала одна людина.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди головного облуправління МНС, 31 травня близько 15.40 на 8-у поверсі 9-поверхового житлового будинку №42 на вулиці Дворцовій стався вибух невстановленої газоповітряної суміші. Подальшого горіння не було.

У результаті вибуху важко постраждав чоловік, 1968 р.н., який одержав опіки рук, ніг, обличчя, верхніх дихальних шляхів. Постраждалого було госпіталізовано в опікове відділення міської лікарні №3.

Крім того, вибуховою хвилею було вибито віконні блоки в квартирі, вхідні і міжкімнатні двері, а також деформовано плити перекриттів на 7-у і 9-у поверхах. У деяких квартирах вибито шибки віконних блоків.

В облуправлінні МНС уточнили, що в даний час проводяться лабораторні дослідження з метою встановити причину вибуху. За попередніми даними, вибух не мав піротехнічного характеру.