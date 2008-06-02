У пожежі на Universal Studios ”загинув” Кінг-Конг

Більше 12 годин пожежні гасили полум`я, що вирувало в парку розваг при відомій кіностудії "Universal Studios" у Лос-Анджелесі.

Як повідомляє Бі-бі-сі, в операції брали участь близько 300 пожежників. Вертольоти скинули на місце події тонни води. Троє людей постраждали. За даними газети "Los Angeles Times", зусиллям пожежних перешкоджав низький тиск води в гідрантах.

Внаслідок пожежі повністю згорів виставлений макет Кінг-конга та декорації фільму "Назад у майбутнє". Постраждали також 40-50 тисяч відеокасет та бобин кіноплівки у відеоархіві, але кіностудія заявила, що має резервні копії всіх загиблих матеріалів.

Пожежа почалася рано вранці в неділю біля одного із знімальних корпусів. Причиною спалаху міг стати вибух балона з пропаном, проте є припущення, що вибух стався вже після того, як почалася пожежа. У місці, де виник спалах, нібито незадовго до цього проходили зйомки. Якщо це так, то там справді могло бути багато займистих матеріалів, реквізиту та палива.

Глава "Universal Studios" Рон Майер подякував пожежним. "Вони справжні герої, приїхали в рекордно короткі терміни, - сказав він. - Вони загасили пожежу, яка могла поширюватися безконтрольно з найжахливішими наслідками".

Представник студії заявив, що парк розваг і торговельний центр будуть відкриті для публіки, як завжди.

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