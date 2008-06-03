Мінтранс хоче роздати дороги місцевим органам влади

Міністерство транспорту і зв`язку підготувало проект Концепції програми реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, яким пропонується реформувати держслужбу автодоріг («Укравтодор») і ліквідувати ДАК «Автомобільні дороги України». Про це УНІАН повідомили в міністерстві.

Зокрема, планується реорганізація «Укравтодору» і створення урядового органу державного управління у складі Мінтрансзв’язку. Крім того, планується передача функцій управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення місцевим органам виконавчої влади або підприємствам, які здійснюють їх експлуатаційне утримання.

Реформування передбачається провести в три етапи.

На першому етапі (2008-2009 рр.) передбачається розробка нормативно-правових актів з питань встановлення повноважень центрального органу виконавчої влади з питань транспорту і зв`язку і місцевих органів виконавчої влади у сфері управління автомобільними дорогами загального користування, а також внесення відповідних змін до чинних нормативно-правових актів.

На другому етапі (2009-2010 рр.) здійснюється розмежування системи управління автомобільними дорогами державного і місцевого значення.

На третьому етапі (у 2011 р.) передбачається ліквідація ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Як зазначають в міністерстві, реалізація намічених Концепцією заходів забезпечить прискорений розвиток мережі і поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності мережі доріг державного значення для залучення транзитних перевезень і туристичних автотранспортних поїздок, розвитку мереж автомобільних доріг у кожному регіоні відповідно до темпів автомобілізації. Крім того, реалізація вказаних заходів сприятиме скороченню кількості дорожньо-транспортних подій з супутніми незадовільними дорожніми умовами на 50%; зниженню собівартості перевезень вантажів і пасажирів тощо.

Міністерство пропонує фізичним і юридичним особам надсилати свої зауваження і пропозиції до проекту Концепції до 30 червня 2008 року.