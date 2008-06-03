На Полтавщині живцем згоріли двоє людей
09:01, 03 червня 2008Разное
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Інформація МНС
у м. Лохвиця Полтавської області у приватному одноповерховому житловому будинку, внаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння, виникла пожежа, в результаті якої загинуло 2 особи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежу ліквідовано відділенням Державної пожежної охорони МНС.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Полтавській області.
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