На Полтавщині живцем згоріли двоє людей

у м. Лохвиця Полтавської області у приватному одноповерховому житловому будинку, внаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння, виникла пожежа, в результаті якої загинуло 2 особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежу ліквідовано відділенням Державної пожежної охорони МНС.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Полтавській області.