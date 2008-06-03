МНС: чутки про збої в роботі АЕС сильно перебільшені

Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА запевняє, що ситуація на Чорнобильській атомній електростанції є абсолютно спокійною і контрольованою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України, зазначивши, що сьогодні до міністерства і редакцій центральних засобів масової інформації надійшло чимало телефонних дзвінків від громадян, які схвильовані ситуацією на Чорнобильській та інших АЕС і радіаційним фоном в Україні.

За словами В.ШАНДРИ, на станції здійснюються планові поточні роботи зі зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкту „Укриття” на екологічно безпечну систему.

На майданчику ЧАЕС радіаційний фон не перевищує повсякденних показників. Ніяких аварій на інших АЕС в Україні не трапилося, всі атомні станції працюють у нормальному режимі.

Радіологічний фон на території України, зокрема, у Києві та на ЧАЕС, у нормі: його перевіряють декілька разів на день за допомогою спеціальних приладів.

Інформація ж про радіаційний фон щодня оновлюється на офіційному сайті МНС та ЧАЕС. На сьогодні радіаційний фон у Києві становить 0,012 мр/год, у Київській області - 0,009-0,017, у місті Чорнобиль 0,034 при нормі: 0,08 мр/год.

В.ШАНДРА закликав громадян не поширювати неперевірену інформацію, а довіряти виключно офіційній інформації МНС.

Як повідомляв УНІАН, НАЕК «Енергоатом» сьогодні спростовував чутки про нібито збої в роботі українських АЕС.

За даними прес-служби компанії, всі чотири атомні станції працюють стабільно і надійно. Радіаційний, протипожежний і екологічний стан на промислових майданчиках українських АЕС перебуває в межах норми. Викидів радіоактивних речовин не зафіксовано.