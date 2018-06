6 американських університетів запропонують стипендії талановитим студентам

Одні з накращих університетів США – University of Central Florida, Florida International University, Louisiana State University, University of South Carolina, Auburn University, University of Kansas – пропонують стипендії для студентів з України, які зможуть продемонструвати винятково високі академічні показники.

Співбесіда на вступ до університетів та отримання стипендій відбудеться в Києві 23 січня.

Основні критерії надання стипендій: високий середній бал за підсумками попередньої освіти (атестат, залікова книжка, диплом бакалавра), гарне знання англійської мови, підтверджене документально.

При вступі на перший курс бакалаврату стипендія покриває до 20% від вартості навчання. Для її отримання необхідно подавати документи на вступ через офіційне представництво в Україні – Освітню Групу «ДонСтрім».

Після зарахування до університету можливі додаткові стипендії, що покривають до 70% вартості навчання. На території університетів знаходяться фонди, які виділяють стипендії найбільш талановитим, сильним, неординарним студентам.

