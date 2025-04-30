Спецпредставник Трампа розповів, що Путін розмовляв з ним кожного разу не менше як три години.

На думку спеціального представника президента США Стіва Віткоффа, російський правитель Володимир Путін "вперше за десятиліття" бачить можливість для перезавантеження відносин між США та Росією.

Про це він сказав у шоу WABC, пише The Hill.

"Я думаю, що він вперше за десятиліття бачить можливість переосмислити відносини Російської Федерації зі Сполученими Штатами, і це очевидно", – цитує видання спецпредставника президента США.

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Віткофф розповів, що в нього нього було чотири зустрічі з диктатором Путіним, і "жодна з них не тривала менше як три години, а одна, за його словами, навіть тривала "майже п’ять годин".

Тим часом, нагадаємо, як писало SkyNews, Віткофф під час свого першого візиту до Москви у березні 8 годин чекав на зустріч з очільником Кремля Путіним, поки той спілкувався із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Переговори Віткоффа з Путіним

Як повідомляв раніше УНІАН, під час останнього візиту Віткоффа до РФ 25 квітня Путін говорив з ним про прямі переговори з Україною. Як розповів помічник Путіна Юрій Ушаков, розмова між політиками мала конструктивний та "вельми корисний" характер. За його словами, обговорювалася можливість відновлення прямих переговорів між українською та російською сторонами.

Водночас колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що спецпредставник президента США Віткофф не зробив нічого для припинення вогню в Україні, і його потрібно замінити досвідченішим дипломатом. За словами експосла, найкращий дипломат не зможе одночасно вести переговори з кількома країнами, а тому Віткофф має відповідати за один напрямок.

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