На Ельбрусі загинули троє українських альпіністів

Із п’яти українських альпіністів, які зірвалися на горі Ельбрус у Кабардино-Балкарії РФ, троє загинули.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. (УНІАН: прес-служба МЗС раніше повідомляла, що внаслідок падіння троє альпіністів перебувають у стані несвідомості, у одного перелом ноги, ще один вважається зниклим безвісти).

Зокрема, за даними прес-служби МНС, вночі 2 серпня до оперативного чергового МНС України надійшла інформація про те, що в Росії, на Північному Кавказі, незареєстрована група альпіністів із 13 громадян України 1 серпня здійснювала сходження на гору Ельбрус, і в них трапилося лихо. Про це повідомили родичі альпіністів, додали в МНС.

О 05.15 був встановлений зв’язок із центром оперативного реагування МЗС України та пошуково-рятувальною службою МНС РФ Південного регіону. За повідомленням оперативного чергового Ельбруської пошуково-рятувальної служби в місті Терскол, під час підйому східним схилом гори у групи з 5 альпіністів стався зрив зв’язки, внаслідок чого троє альпіністів загинули.

Сьогодні зранку для надання допомоги постраждалим українським альпіністам на місце трагедії вирушила група у кількості 13 рятувальників. При сприятливих погодних умовах планується використання гелікоптера для транспортування постраждалих. Погода в районі: туман, температура повітря – 18 градусів морозу.

Ситуацію контролюють оперативно-чергова служба МНС України та центр оперативного реагування МЗС України. Координацію пошуково-рятувальних робіт здійснює оперативна група Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС України.