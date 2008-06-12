Автоімпортери покладають надії на Президента

Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів (ВААІД) сподівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО скористається правом вето щодо закону, прийнятого Верховною Радою 3 червня, згідно з яким в Україні відновлюється 25-відсоткове мито на ввезення автомобілів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив президент ВААІД і ТОВ «Автомобільна група «Кадилак, Шевроле» Станіслав ЩЕРБИНА.

Він нагадав, що після того, як Україна стала повноправним членом Світової організації торгівлі, митний збір на ввезення автомобілів, згідно з підписаними угодам, з 16 травня було зменшено до 10%.

«Згідно з правилами СОТ, перегляд податкових зобов`язань України можливий, але тільки після консультації з СОТ. У нас усе відбулося абсолютно інакше. Верховна Рада більшістю голосів прийняла в другому читанні закон про повернення до 1 січня 2009 року митного збору в розмірі 25% на ввезення автомобілів з об`ємом двигуна від 1 до 2,2 л. Тобто на клас автомобілів, які найбільше купують”, - наголосив С.ЩЕРБИНА.

За його словами, внаслідок прийняття цього закону вже отримано жорсткі попередження з Євросоюзу, США та Японії щодо порушення Україною правил членства у СОТ.

«СОТ також вважає, що перегляд мит на ввезення автомобілів у тому вигляді, в якому це зараз відбувається в Україні, неприпустимий», - зазначив С.ЩЕРБИНА і додав: «Я впевнений, що Президент накладе вето на цей закон, і перегляду митного збору не відбудеться».

Він також припустив, що в разі подолання народними депутатами вето Президента закон буде направлено в Конституційний Суд як такий, що суперечить тим зобов`язанням, які прийняла на себе Україна, вступаючи в СОТ. «Враховуючи, що Конституційний Суд в Україні достатньо завантажений роботою, розгляд цього закону може затягтися на півроку. В результаті це нічого хорошого не принесе, окрім шкоди іміджу України», - вважає С.ЩЕРБИНА.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до Закону "Про Митний тариф України" (щодо увідповіднення ставок ввізного мита до рівня, визначеного графіком тарифних зобов`язань України щодо вступу до СОТ на 2008 рік).

У прикінцевих положеннях встановлено термін набрання чинності документом - з 1 січня 2009 року, окрім ставок ввізного мита за товарними групами 01-24, які набирають чинності з дня вступу України до СОТ, за винятком товарних позицій щодо молока і молочних продуктів, виноматеріалів.

Таким чином, зниження ставок ввізного мита на легкові автомобілі з 25% до 10% діятиме з 1 січня 2009 року.