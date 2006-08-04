Верховна Рада виставляє Конституційному Суду заборони?

Що діється з нашим парламентом? Ну як така серйозна особа, як Мороз, може виносити на розгляд парламенту рішення, яким Верховна Рада забороняє Конституційному Суду виконувати свої конституційні повноваження, тобто розглядати закони на відповідність їх Конституції?

Я не беру до уваги суть справи. Зрозуміло, що Мороз і більшість Верховної Ради виступають проти скасування політичної реформи від 8 грудня 2004 року. Я теж проти такого скасування. То що, я повинен через це переходити вулицю на червоне світло чи вибивати шибки суддям Конституційного Суду?

Складається враження, що якась невидима рука намагається навмисне скомпрометувати найвищий законодавчий орган і підбиває Мороза та інших достойників “антикризової коаліції” ухвалювати абсурдні рішення.

Перше рішення у цій клоунаді стосувалося відкликання уряду Єханурова з відставки. Потім Мороз виступив по телевізору, лякаючи чи то Президента, чи то український народ російським варіантом розв’язання політичної кризи. Тепер ще ось така дурниця...

І все це з подачі соціалістів... Напевне, бояться, що рано чи пізно, але їх таки приберуть з політичної арени. Адже перебіжчиків не люблять ні ті, від кого вони перебігли, ні ті, на чий бік пристали.

Інакше пояснити ці манси я не можу.

Петро Лещинський, м. Хмельницький