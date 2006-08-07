Трактор зіткнувся з потягом ”Сімферополь-Мінськ”: є жертви

На Херсонщині біля станції Чонгар Генічеського району внаслідок порушення правил дорожнього руху на регульованому залізничному переїзді сталося зіткнення трактора (МТЗ-80) з пасажирським потягом № 100 "Сімферополь-Мінськ".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло дві особи (водій та пасажир трактора).

Всього за добу на території країни зареєстровано 166 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 24 особи та 232 - травмовано.