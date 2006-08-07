ДАІ оголосила тимчасову амністію

Департамент Державної автоінспекції прийняв рішення не застосовувати до 1 вересня заходи адміністративного впливу до власників транспортних засобів, які вчасно не встигли пройти державний технічний огляд.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

“У зв`язку із завершенням 31 липня терміну проведення державного технічного огляду у 2006 році, а також зважаючи на значну кількість транспортних засобів, які підлягають техогляду у поточному році, але для огляду не подавались, ДДАІ МВС України прийняте рішення про те, що до власників транспортних засобів, які самостійно прибули у підрозділи ДАІ для проведення технічного огляду до 1 вересня 2006 року, заходи адміністративного впливу не застосовувати, а проведення державного технічного огляду проводити згідно графіків, що діяли до завершення терміну його проведення”, йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними прес-служби, силами працівників автомобільно-технічної інспекції підрозділів ДАІ в усіх регіонах, не рідше одного разу на тиждень, проводитимуться цільові рейди з виявлення транспортних засобів, які не пройшли державний технічний огляд. До таких водіїв вживатимуться заходи адміністративного впливу та, відповідно до статті 37 Закону України «Про дорожній рух», тимчасово вилучатимуться номерні знаки у встановленому порядку.

Крім того, із залученням представників територіальної податкової інспекції проводитиметься опрацювання облікових даних зареєстрованих транспортних засобів та підготовка списків власників, які своєчасно не подали їх для технічного огляду та не сплатили встановлений податок з власників транспортних засобів. До таких власників будуть вживатися санкції податкових органів відповідно до їх компетенції, підкреслили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.