На сході Тихого океану сформувалися відразу три тайфуни "Марія", "Бопха" і "Саомай", які загрожують Японії, Тайваню і континентальному Китаю.

Про це повідомили РІА «Новости» в обсерваторії Гонконгу. Очікується, що вже за декілька днів вони почнуть визначати погоду на всій території від Гонконгу на півдні КНР до японського міста Осака.

Тайфун "Марія", за даними на другу половину дня неділі, знаходився приблизно за 710 км на схід від японського міста Кагошима і зміщувався на північний захід зі швидкістю 22 км на годину. За прогнозами метеорологів, у разі збереження напряму і швидкості руху тайфун може досягти східного узбережжя Японії вже вночі 9 серпня.

Тайфун "Бопха" ("квітка" у перекладі з кхмерського) рухається у бік Тайваню, і, як очікується, досягне острова до 9 серпня, а потім продовжить зміщуватися у бік Гонконгу і південних провінцій Китаю.

Тайфун "Саомай" (в`єтнамська назва планети Венера) поки знаходиться на значній відстані від берегів континентального Китаю, Тайваню і Японії. Очікується, що в найближчий день тайфун зміщуватиметься у бік Шанхаю і східних районів Китаю, по дорозі зачепивши одним зі своїх "крил" японський острів Окінава.

Співробітник обсерваторії Гонконгу зазначив, що одночасне утворення відразу трьох тайфунів в одній зоні Тихого океану трапляється дуже рідко.

Тим часом у Китаї продовжують підраховувати збитки від тайфуну "Прапірон", який вдарив по південних районах Китаю наприкінці минулого тижня. За даними китайських ЗМІ, число загиблих досягло 77 осіб, прямі збитки від стихії оцінюються в сотні мільйонів доларів США.

Сезон тайфунів у Тихому океані починається в травні і звичайно закінчується наприкінці вересня - на початку жовтня.

Найбільш руйнівним цього сезону поки залишається тайфун "Біліс", що забрав на початку липня більш як 600 життів на півдні і сході Китаю.