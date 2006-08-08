У Миколаєві від невідомих укусів загинув собака

У Миколаєві на території міського парку від невідомих укусів загинув безпритульний собака.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС в Миколаївській області, 7 серпня о 11:00 від директора парку ім. Петровського міста Миколаєва до служби порятунку „01” надійшла інформація, що на території парку за невідомих причин загинув безпритульний собака.

За словами начальника охорони парку, собака зайшов у кущі, через кілька хвилин вибіг звідти та почав скавчати. За декілька хвилин тварина померла.

На місце, для встановлення причини загибелі тварини, прибули співробітники ГУ МНС України в Миколаївській області, а також представники місцевого зоопарку та ветеринарної служби. При огляді місця події, слідів отруйних речовин та отруєних тварин виявлено не було.

При проведенні лабораторного обстеження собаки були виявлені численні точкові укуси в ротовій порожнині, на морді та біля очей. Кінцевий діагноз смерті тварини встановлюється.